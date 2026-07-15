В Рязанской области обсудили сотрудничество с бизнесом по подписанным на ПМЭФ соглашениям

Делегации промышленных предприятий и профильных министерств Рязанской области провели рабочую встречу, на которой обсудили перспективы подписанного на ПМЭФ-2026 соглашения. О сотрудничестве в рамках форума договорились компания «Газпромнефть – смазочные материалы» и правительство региона.

Стороны условились о расширении поставок автомобильных и индустриальных масел для предприятий промышленности, энергетики, транспорта, ЖКХ и АПК. Кроме того, предусмотрены экспертная поддержка предприятий, образовательные программы для техспециалистов и развитие сервисов для повышения эффективности эксплуатации оборудования.

Сотрудники «Газпромнефть-СМ» представили современные решения для различных отраслей промышленности, обсудили особенности применения продукции с учетом специфики производственных процессов, а также определили дальнейшее взаимодействие с предприятиями Рязанской области.

Как подчеркнул заместитель генерального директора компании Сергей Стародубцев, российская промышленность сегодня ориентирована на повышение эффективности производственных процессов.

«Мы предлагаем предприятиям комплексный подход, который объединяет современные смазочные материалы, инженерную экспертизу и сервисные решения для сопровождения оборудования. Реализация соглашения с правительством Рязанской области позволит расширить применение отечественных технологий на предприятиях региона и повысить надежность их производственных процессов», – сказал он.

Заместитель министра экономического развития Рязанской области Галина Крутова подчеркнула, что развитие межрегионального сотрудничества и расширение использования отечественных технологий укрепляет промышленный потенциал региона. По ее словам, партнерство с «Газпромнефть – смазочные материалы» открывает рязанским предприятиям доступ к современным высокотехнологичным продуктам и способствует повышению устойчивости экономики.