В приложение МЭШ добавили новый платежный сервис

В мобильном приложении «Московской электронной школы» появилась оплата через платежный сервис МТС PAY. В Московском регионе у родителей школьников появился еще один удаленный способ пополнения баланса счета ученика или оплаты выставленных счетов с помощью одной из сохраненных карт.

Для этого в приложении МЭШ в разделе «Счета» нужно выбрать необходимый счет или нажать на кнопку «плюс» для пополнения баланса счета за питание.

«Возможность пополнения сервиса через МТС PAY на крупнейшей в стране образовательной площадке — еще один шаг к повышению доступности современных платежных инструментов», — отметил бизнес-лидер сервиса Алексей Калина.

Ранее возможность оплаты через МТС PAY появилась на сайте mos.ru.