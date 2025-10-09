В нефтяной отрасли назвали пять качеств, которые отличают перспективного специалиста

Генеральный директор «Газпромнефть — смазочные материалы» Анатолий Скоромец дал интервью «Российской газете», в котором среди прочего назвал пять основных качеств, которые определяют перспективного специалиста.

«Я считаю, что перспективного специалиста определяют пять основных качеств: трудолюбие, амбициозность, умение учиться, умение достигать результата и умение адаптироваться к изменениям», — отметил Скоромец.

Он также добавил, что в компании не ищут идеальных сотрудников, однако без этих качеств у соискателя просто не получится построить карьеру в «Газпромнефть-СМ», они должны быть хотя бы на базовом уровне.

Компания специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей, выпуская продукцию на собственных производственных площадках в Омске и подмосковном Фрязине.

Московский завод смазочных материалов — самая современная и технологичная производственная площадка в Центральном регионе России. Завод специализируется на выпуске высокотехнологичных моторных, судовых, гидравлических, индустриальных и трансмиссионных масел, а также универсальных тракторных масел и отдельных продуктовых линеек для автопроизводителей.

Также в производственный цикл завода встроен Научно-исследовательский центр смазочных материалов для проведения полного цикла разработки и тестирования рецептур. Он оснащен уникальным оборудованием, многое из которого представлено в России в единственном экземпляре.

Ранее «Газпромнефть — смазочные материалы» запустила систему стажировок для студентов средних специальных учебных заведений на Московском заводе смазочных материалов. В рамках этого проекта студенты старших курсов знакомятся с технологическими процессами разработки, создания и выпуска продукции, а также получают необходимые современному бизнесу профессиональные умения и навыки.