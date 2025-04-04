В Москве провели турнир по замене моторного масла на скорость

Поменять масло в двигателе могут многие, но не всем приходилось делать это на скорость. В Москве состоялся финал турнира «Rosneft MAGNUM. Кубок профессионалов», в котором приняли участие 12 лучших автомехаников и журналистов.

Главная задача участников — заменить масло не только быстро, но и без ошибок. Судьи оценивали их работу по многим критериям, сводившимся к безопасности, аккуратности и скорости. Регламент не позволял соревнующимся пролить ни капли.

«Очень интересно посмотреть, кто как будет выкручиваться из, казалось бы, одинаковых каждый раз ситуаций», — заявил арбитр соревнования, ведущий инженер-конструктор подразделения LADA Sport Константин Гыстаров.

В суперфинал прошли лучший представитель категории «Медиа» Василий Зеленый и действующий чемпион в категории «Профи» Дмитрий Биричев. Он и стал абсолютным победителем, показав результат 2 минуты 3 секунды. Ему вручили не только кубок, но и денежный приз.