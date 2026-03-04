В Москве на «Диджитал-пересборке 2026» объявят Лауреатов национальной премии «Золотой сайт»
Оргкомитет национальной премии в области диджитал-продуктов «Золотой сайт» объявил дату церемонии награждения конкурса — 1 апреля 2026 года. Отправить заявку на конкурс можно до 6 марта 2026 года включительно на официальном сайте — https://goldensite.ru/.
В этом году в рамках премии учреждено более 60 «золотых» и тематических номинаций, среди которых запущены и новые категории:
● Лучший сайт для оказания услуг населению
● Лучший туристический сайт
● Лучший сайт косметического бренда
● Лучший сайт театра
● Лучший сайт для поиска работы и карьеры
● Лучший сайт, созданный на конструкторах / платформах
На данный момент заявки на соискание награды подали 100 компаний.
Кроме того, за несколько часов до церемонии награждения пройдет первая в этом году деловая ИТ-конференция — Диджитал-ПЕРЕСБОРКА // «Сигналы» 2026.
Очевидно, что 2026-й год требует отраслевой пересборки. Методы, которые работали вчера, больше не дают роста — команды меняются, рынок сжимается, ИИ перестает быть игрушкой и становится значимым фактором экономики.
На одной площадке соберем лидеров разработки, дизайна и бизнеса, чтобы честно ответить на главный вопрос: что дальше?
Справка о конкурсе:
«Золотой сайт» — старейшая и наиболее авторитетная российская профессиональная премия в области веб-разработки, дизайна и создания цифровых продуктов. Проводится с 1997 года. Миссия конкурса — выявление и продвижение лучших практик, технологий и идей в диджитал-сфере.
Продавец: ООО «Аурамедиа», ИНН 7703317830, ОГРН 1027739076551, адрес: 107066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 40/12, корп. 6, оф. 14.