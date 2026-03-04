В Москве на «Диджитал-пересборке 2026» объявят Лауреатов национальной премии «Золотой сайт»

Оргкомитет национальной премии в области диджитал-продуктов «Золотой сайт» объявил дату церемонии награждения конкурса — 1 апреля 2026 года. Отправить заявку на конкурс можно до 6 марта 2026 года включительно на официальном сайте — https://goldensite.ru/ .

В этом году в рамках премии учреждено более 60 «золотых» и тематических номинаций, среди которых запущены и новые категории:

● Лучший сайт для оказания услуг населению

● Лучший туристический сайт

● Лучший сайт косметического бренда

● Лучший сайт театра

● Лучший сайт для поиска работы и карьеры

● Лучший сайт, созданный на конструкторах / платформах

На данный момент заявки на соискание награды подали 100 компаний.

Кроме того, за несколько часов до церемонии награждения пройдет первая в этом году деловая ИТ-конференция — Диджитал-ПЕРЕСБОРКА // «Сигналы» 2026.

Очевидно, что 2026-й год требует отраслевой пересборки. Методы, которые работали вчера, больше не дают роста — команды меняются, рынок сжимается, ИИ перестает быть игрушкой и становится значимым фактором экономики.

На одной площадке соберем лидеров разработки, дизайна и бизнеса, чтобы честно ответить на главный вопрос: что дальше?