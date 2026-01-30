В Москве и области постепенно откажутся от стандарта 3G

В 2026 году в столичном регионе МТС выведет из обращения стандарт 3G в диапазоне 900 мегагерц, передав освободившиеся частоты более современному LTE (4G). Это позволит почти вдвое увеличить радиус покрытия LTE, улучшить проникновение сигнала в помещения, расширить доступ к цифровым сервисам и голосовой связи через интернет.

По словам технического директора Московского региона МТС Владислава Медведева, к следующему году число пользователей телефонов, не поддерживающих 4G, снизится до нуля, поэтому позволять таким сетям занимать дефицитный ресурс частот бессмысленно.

«Благодаря этому улучшится качество голосовой связи и мобильного интернета — повсеместно во всем регионе вырастет радиус покрытия LTE», — подчеркнул он.

Ранее оператор перевел в стандарт LTE из 3G практически всю полосу 2100 мегагерц, благодаря чему скорость мобильного интернета в столице и области увеличилась в среднем на 25%.

В общей сложности оператор отключил 3G уже в 35 городах России, в том числе Санкт-Петербурге и Новосибирске. Полностью отказаться от стандарта планируется до конца следующего года.