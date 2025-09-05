В Международном центре самбо и бокса улучшили мобильную связь

В Международном центре самбо и бокса в Лужниках улучшили мобильную связь. Теперь спортсмены и болельщики на всей территории комплекса смогут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с.

Cпециалисты МТС установили внутреннюю базовую станцию стандарта LTE, которая не только ускорила соединение, но и позволила звонить с применением технологии VoLTE. Связь доступна не только в самом дворце, но и на подземной парковке.

«Московские спортивные объекты по праву вызывают чувство гордости как в силу своих архитектурных особенностей, так и благодаря оснащенности цифровой инфраструктурой», — отметил технический директор московского региона компании Владислав Медведев.

Для этого в рамках программы по улучшению качества связи в столичных спортивных сооружениях МТС ранее установила современное телеком-оборудование в ледовом дворце «Кристалл», Дворце тенниса, универсальном спортивном зале «Дружба», ледовом дворце в Мневниковской пойме, дворце «Баскет Холл Москва» и на других объектах.

Здание комплекса состоит из семи этажей, его общая площадь — более 45 тысяч квадратных метров. Из него можно вести прямые видеотрансляции и наблюдать за состязаниями с улицы благодаря особой конструкции потолка.