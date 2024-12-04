В крупнейшем наукограде России Серпухове ускорили интернет

Мобильный интернет в городском округе Серпухов удалось ускорить благодаря модернизации вышек связи. Теперь более 200 тысяч местных жителей смогут пользоваться интернетом на скорости до 50 Мбит/с.

Новое оборудование поддерживает диапазон 4G и технологию многопотоковой передачи данных MIMO 2×2, которая позволяет покрыть связью большую площадь и увеличить пропускную способность.

Модернизация коснулась не только самого города, но и малых населенных пунктов в окрестностях. Ускорили интернет и в дачном поселке Павловка, где отдыхает множество жителей Москвы и области.

Директор МегаФона по развитию в Московском регионе Михаил Прахов напомнил, что в Серпухов, благодаря богатой истории города, насчитывающей почти 700 лет, и статусу наукограда, приезжает много туристов и ученых, что не может не сказываться на трафике.

«С начала года показатель вырос на 43%. Мы постоянно следим за нагрузкой на нашу сеть, чтобы жители и туристы смогли пользоваться высокоскоростным интернетом по всему округу», — добавил он.

После объединения Серпухова, Протвина и Пущина обновленный городской округ стал крупнейшим по численности населения наукоградом страны. Здесь функционируют более 50 предприятий и НИИ, работающих в самых разных сферах.