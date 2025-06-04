В крупнейшем научном центре в подмосковной Дубне ускорили мобильный интернет

На территории Объединенного института ядерных исследований в Дубне ускорили мобильный интернет. Теперь ученые и гости центра смогут пользоваться связью на скорости до 195 мегабит в секунду.

Институт создали в 1956 году. В нем проводят исследования в сферах ядерной физики, а также физики элементарных частиц и конденсированных сред. На него приходится более половины открытий советской ядерной науки, а также множество достижений современности.

Чтобы добиться качественной связи, специалисты «МегаФона» задействовали несколько частотных диапазонов. Кроме того, новое оборудование поддерживает технологию MIMO 2×2, позволяющую обрабатывать больше одновременных подключений, и VoLTE, сохраняющую высокое качество сигнала во время звонков и при одновременном использовании мобильного интернета.

«Мы внедрили наши надежные решения, обеспечив качественную и быструю связь, которая станет помощником для ученых и всех, кто работает на стыке будущего и настоящего», — отметил директор оператора по Москве и Московской области Виктор Югай.