В Европе нашли опасную уязвимость на своих спутниках

Европейские военные и спецслужбы обеспокоены уязвимостью своих спутниковых систем. Как сообщила газета Financial Times , многие аппараты запустили уже давно, и они не имеют современных средств защиты и шифрования.

По данным издания, это делает спутники уязвимыми для вмешательства и даже выведения из строя. Особое внимание европейская разведка обращает на маневры российских спутников, которые сближаются с иностранными аппаратами на орбите.

Речь идет о спутниках «Луч-1» и «Луч-2». Глава космического командования бундесвера Михаэль Траут заявил, что их подозревают в радиоэлектронной разведке. «Луч-2» с момента запуска в 2023 году сближался с 17-ю спутниками, включая аппараты оператора Intelsat.

В Европе опасаются, что подобные действия создают риски для космической инфраструктуры, от которой зависят связь и государственные сервисы.

Ранее глава Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко выразил уверенность в возможности запуска Россией тысячи спутников через пару лет.