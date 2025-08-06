В AliExpress СНГ определили популярные внешние аккумуляторы у россиян в 2025 году

AliExpress СНГ: в лидерах — продукты брендов Baseus, KUULAA и UGREEN

Платформа AliExpress СНГ опубликовала рейтинг наиболее востребованных внешних аккумуляторов среди российских пользователей в первой половине 2025 года. Лидирующие позиции заняли продукты брендов Baseus, KUULAA и UGREEN. Все представленные модели обладают емкостями батарей минимум 10 тысяч миллиампер-часов, обеспечиваются защитой от перегревов и разрешены к транспортировке воздушным транспортом, написало издание Ferra.ru .

Первое место занял внешний аккумулятор Baseus Power Bank 20 000, обладающий огромной емкостью батареи — 20 000 мА·ч. Этот мощный повербанк обеспечивает быструю зарядку мощностью до 22,5 Вт и поддерживает одновременную зарядку четырех устройств благодаря наличию двух встроенных кабелей и разъемов USB-A и USB-C. Дополнительное удобство обеспечивают дисплей, отображающий оставшийся заряд аккумулятора, и удобные слоты для хранения кабелей.

Второе место рейтинга заняло устройство KUULAA 20 000, характеризующееся универсальностью и способностью питания трех девайсов одновременно. Аккумулятор оборудован системой поддержки быстрой зарядки стандарта USB PD и Quick Charge 3.0, обеспечивающей мощность до 22,5 Вт. Удобство пользования добавляет цифровой индикатор уровня заряда и легкость конструкции весом всего 368 грамм.

Помимо моделей больших размеров, в рейтинге присутствует компактный Baseus Mini Magnetic Power Bank с небольшим объемом батареи 5 000 мА·ч.