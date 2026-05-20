В аэропорту Шереметьево создадут единую интеллектуальную цифровую среду

Соглашение о стратегическом партнерстве подписали МТС и международный аэропорт Шереметьево. На конференции ЦИПР-2026 в Нижнем Новгороде стороны договорились, что оператор займется комплексной модернизацией технологической базы воздушной гавани.

МТС в 2026 году обновила видеостену в ситуационном центре аэропорта. Ее специалисты выполнили полный цикл работ: разработали документацию и закупили современный светодиодный экран, а также демонтировали старое оборудование, выполнили пусконаладку и обучили персонал. Благодаря этому диспетчерские службы в курсе происходящего в режиме реального времени.

Оператор также будет обеспечивать аэропорт мобильной связью, в том числе внедрит indoor-решения для покрытия внутри терминалов, предоставит Wi-Fi-доступ и ознакомит с возможностями технологии частных сетей pLTE/p5G. Последние гарантируют передачу данных с минимальными задержками и высокий уровень безопасности IT-инфраструктуры. Для надежной работы аэропорта это имеет критическое значение.

Соглашение, обратил внимание вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин, позволит создать для Шереметьева единый технологический контур. Он станет фундаментом для дальнейшей цифровой трансформации воздушной гавани.

Заместитель гендиректора по информационным технологиям аэропорта Шереметьево Дмитрий Ильин добавил, что сотрудничество с оператором даст возможность системно улучшить технологический уровень аэропорта.