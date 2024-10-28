Установку по утилизации биогаза запустили на свалке в Магнитогорске

На Левобережной городской свалке в Магнитогорске запустили установку по утилизации биологического газа, образующегося при разложении отходов. В мероприятии приняли участие представители Министерства экологии Челябинской области, администрации Магнитогорска и представители АО «Росатом Экологический интегратор».

Это один из завершающих этапов работ по рекультивации свалки. В общей сложности планируется уменьшить выбросы вредных веществ в атмосферу на 16,7 тысячи тонны. А после окончания работ полигон можно будет использовать для городских нужд.

Гендиректор компании Ирина Марченко назвала запуск установки важнейшим шагом для уменьшения выбросов в атмосферу.

«Утилизация биогаза на завершающем этапе является одним из ключевых элементов всего процесса рекультивации, поэтому важно провести пуско-наладочные работы», — подчеркнула она.

После выхода на проектную мощность установка сможет перерабатывать до тысячи кубометров биогаза в час. Благодаря этому снизится загрязнение окружающей среды, а качество жизни горожан улучшится.

Свалка использовалась с 1957 по 2002 годы, собрав в общей сложности 2,5 миллиона тонн бытовых отходов.