Ушла эпоха. Nokia покинула рынок смартфонов

Компания HMD больше не будет продавать смартфоны под брендом Nokia

Финская компания Nokia официально завершает выпуск и продажу смартфонов. Такое решение приняло руководство компании HMD Global, владеющей лицензией на бренд Nokia, сообщил портал TechNetBooks .

«Причина — неспособность выдержать конкуренцию с крупнейшими производителями и отсутствие инновационных решений», — отметили в публикации.

HMD Global не будет заниматься производством смартфонов под брендом Nokia. Этот шаг стал частью масштабной реструктуризации.

На сайте компании устройства Nokia уже перевели в раздел снятых с продажи товаров. Остались лишь модели Key, Arc и Fusion бренда HMD.

Однако отказ от смартфонов не означает, что Nokia полностью покидает технологический сектор. Сейчас ведется работа над новыми проектами, включая установку сотовой сети в космос. При этом отмечается, что кнопочные телефоны Nokia оставят в продаже.

В 2023 году финская компания впервые за почти 60 лет представила новый логотип. Дизайнеры поменяли шрифт написания названия и цвета бренда Nokia.