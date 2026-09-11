Ura.ru: изношенный кабель и перегрев адаптера ускоряют поломку аккумулятора

Зарядный блок рекомендуют сначала подключать к розетке, а через несколько секунд присоединять кабель к смартфону. Это помогает снизить риск кратковременных скачков напряжения, сообщает Ura.ru .

Последовательное подключение дает адаптеру время стабилизировать параметры тока до начала зарядки телефона. Разовые перепады напряжения редко приводят к серьезным последствиям, но нестабильное питание может со временем повредить аккумулятор и контроллер питания.

На срок службы батареи также влияет качество оборудования. Для зарядки стоит использовать оригинальные адаптеры или сертифицированные совместимые аналоги. Дешевые устройства неизвестного происхождения могут выдавать нестабильное напряжение и создавать дополнительную нагрузку на смартфон.

Кабель нужно регулярно осматривать на трещины, заломы и перегибы. Признаками износа зарядного устройства также считают сильный нагрев, сбои зарядки и потерю контакта. Разъемы следует очищать от пыли и грязи, а поврежденный кабель или перегревающийся адаптер необходимо заменить.