Уральские ученые разработали аэротрубу для имитации взрывов и пожаров

Ученые из Уральского государственного горного университета создали аэродинамическую трубу, которая имитирует движение воздуха в помещении и резкие перепады давления. Об этом сообщили «Известия».

Установка помогает воссоздать условия, аналогичные тем, что возникают при взрывах и пожарах. Эти данные востребованы при проектирования путей эвакуации в торговых центрах, на станциях метро, в горных шахтах.

Кроме того, аэротруба будет востребована для испытаний беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для работы внутри зданий.

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