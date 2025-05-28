Университет ИТМО заявил о создании нейросети для планирования городской застройки

Ученые из российского Университета ИТМО создали инновационную цифровую систему, предназначенную для планирования эффективного освоения городских территорий, сообщил RT со ссылкой на пресс-службу вуза.

Разработанная платформа «Просто.Р» существенно снижает затраты и сокращает сроки подготовки проектов застройки. Используя технологии искусственного интеллекта, система оперативно проводит глубокий анализ дорожной нагрузки, уровня комфорта жизни горожан и экологического состояния районов, формируя рекомендации по рациональному освоению земель.

Особенностью технологии является способность учитывать сразу несколько факторов и выдавать готовый детализированный план оптимизации городской среды. Авторы уверяют, что внедрение сервиса позволит значительно повысить скорость принятия решений по строительству и инфраструктуре, сократив подготовительный этап строительства с нескольких месяцев до считанных недель или даже дней.