Уникальное учебное пособие по индустриальным маслам вышло в России

Инновационное учебно-методическое пособие по индустриальным маслам, с помощью которого можно будет готовить специалистов по химмотологии и нефтехимии, вышло в России. Его автором выступил кандидат технических наук Игорь Митин.

Он рассказал, в частности, о новом методе отделения масла от воды, применив уравнение поверхностной энергии. Этот метод оказался точнее существующих.

«Я шел к этой книге 15 лет, надеюсь, она надолго останется актуальным руководством для тех, кто создает масла будущего», — заявил Митин.

По мнению нефтехимиков, книга задаст новые стандарты в отрасли и поспособствует технологическому суверенитету. На это повлияет и то, что автор не только ученый, но и практик, работающий в компании «Газпромнефть — смазочные материалы».

«Системный подход к производству позволяет нам не просто удовлетворять существующий спрос, но и создавать продукцию на базе отечественного сырья под индивидуальные запросы рынка и избегать зависимости от внешних экономических факторов», — подчеркнул генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Благодаря активному развитию собственного научного направления, в том числе с применением системы «Алхимик» на базе искусственного интеллекта, производитель может разрабатывать уникальные рецептуры масел и способствовать развитию промышленности.