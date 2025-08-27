Ученый РАН Буяков сообщил о создании нового материала для тормозных систем поездов

Научный сотрудник Сибирского отделения РАН Алесь Буяков сообщил в беседе с сайтом « PRO город будущего », что российские ученые разработали новый металлокерамический композит для тормозных колодок высокоскоростного железнодорожного транспорта.

По словам эксперта, материал демонстрирует семикратное превосходство в износостойкости по сравнению с мировыми аналогами. Как пояснил Буяков, разработка решает проблему недостаточного сцепления между металлом и керамикой, усиливая надежность колодки при сдвиге на 30%.

Специалисты Томского института физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) применили подход «композит в композите». Этот метод позволяет добиться высокой стабильности связи между металлической матрицей и керамическими включениями, что предотвращает их выкрашивание в процессе трения, добавила радиостанция Sputnik.