Ученый РАН Буяков сообщил о создании нового материала для тормозных систем поездов
Научный сотрудник Сибирского отделения РАН Алесь Буяков сообщил в беседе с сайтом «PRO город будущего», что российские ученые разработали новый металлокерамический композит для тормозных колодок высокоскоростного железнодорожного транспорта.
По словам эксперта, материал демонстрирует семикратное превосходство в износостойкости по сравнению с мировыми аналогами. Как пояснил Буяков, разработка решает проблему недостаточного сцепления между металлом и керамикой, усиливая надежность колодки при сдвиге на 30%.
Специалисты Томского института физики прочности и материаловедения (ИФПМ СО РАН) применили подход «композит в композите». Этот метод позволяет добиться высокой стабильности связи между металлической матрицей и керамическими включениями, что предотвращает их выкрашивание в процессе трения, добавила радиостанция Sputnik.