Ученый Якубович назвал повышение осознанности школьников целью новой разработки с ИИ

Студенты Павел Шинкевич и Ярослав Булгаз под руководством эксперта института фундаментальных проблем социо-гуманитарных наук НИЯУ МИФИ Якова Якубовича создали интеллектуального помощника на основе искусственного интеллекта, предназначенного для определения склонностей и предпочтений учащихся восьмых классов. Ученый дал интервью RuNews24.ru .

Интерактивный чат-бот проводит короткие опросы из 15 пунктов, выявляет хобби и интересы учеников, а также выдает индивидуальные советы по выбору будущей профессиональной сферы, подготовке к экзаменам ОГЭ и ЕГЭ и формированию образовательной траектории.

«Наша цель — повысить осознанность школьников при выборе профессионального пути. От решений, принимаемых уже в восьмом-девятом классе, часто зависит вся будущая карьера», — пояснил Якубович.

По его словам, бот помогает представить процесс выбора профессии как доверительную беседу с искусственным помощником. Технология разработана на основе лингвистической модели Google Gemini и действует как цифровой профессиональный консультант.