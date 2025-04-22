Ученые презентовали наработки для создания радиотехнических систем в ЦИТМ «Экспонента»

Во всем мире наблюдается новый виток соревнования государств в научно-технической сфере, особенно ярко проявляющийся в освоении космического пространства. Российская наука предлагает передовые разработки в этой области, о чем наглядно свидетельствовало апрельское мероприятие в Центре инновационных технологий моделирования «Экспонента», написало ИА Runews24.ru .

Центральным вопросом дискуссий стала потребность разработчиков в инструментарии, облегчающем проектирование и тестирование РТС в современных условиях миниатюризации, повышения эффективности и устойчивости к внешним воздействиям. Радиотехнические системы остаются фундаментальным направлением технического прогресса, определяющим будущее различных отраслей, от обороны до телекоммуникаций и медицины.

Доклад руководителя департамента технического продвижения Центра инновационных технологий моделирования («Экспонента») Ивана Овчинникова подчеркнул актуальные задачи, стоящие перед специалистами, разрабатывающими радиотехнические системы (РТС). Среди ключевых вызовов выделяются потребности в миниатюризации компонентов, повышении энергетической эффективности и улучшении защищенности от электромагнитных помех.

Подобные тенденции обусловлены развитием высокотехнологичных областей, таких как радиоэлектроника, информационные технологии и оборонная промышленность. Решением этих задач занимаются ведущие специалисты, работающие в сотрудничестве с научными институтами и коммерческими структурами.