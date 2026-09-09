Участники из 20 стран написали Евразийский диктант по цифровой безопасности

Участники Евразийского диктанта по цифровой безопасности разобрались в реальных сценариях мошенничества, которые могут встретиться в интернете. Диктант объединил 30 тысяч человек из 20 стран.

«К сожалению или к счастью, технологии развиваются, не всегда они стоят на стороне добра, поэтому такие проекты, которые позволяют нам получать новые знания и навыки, практиковаться, конечно, способствуют тому, что, когда мы встретимся с мошенниками, будем держать ухо востро и понимать, что нас могут обмануть», — поделилась председатель исполнительного комитета Международного движения по финансовой безопасности Екатерина Кузьмина.

Диктант стал новым этапом федерального проекта «Прививка от мошенников», который реализует АНО «Евразия». Цель образовательной акции — повысить цифровую и финансовую грамотность, а также научить людей вовремя распознавать уловки аферистов.

«Мы очень редко учимся на ошибках чужих людей. Но здесь мы даем возможность подумать, что на месте потерпевшего мог оказаться именно ты. Поэтому подобные мероприятия важны с точки зрения того, что вводят человека в тот или иной контекст, позволяют ему еще раз посмотреть, что ты не какой-то уникальный человек, ты тоже можешь стать жертвой. Используй эти знания, и тебя не обманут», — подчеркнул вице-спикер Госдумы, руководитель проекта «Прививка от мошенников» Борис Чернышов.

Диктанты также написали в Турции, Непале, Китае, Монголии и Афганистане. Проверить свои знания смог любой желающий. При этом каждый участник оценил уровень своей цифровой грамотности и получил рекомендации по защите личных данных.