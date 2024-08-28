Участниками финального этапа IT-лагеря в Серпухове стали 160 студентов

Лекции ведущих IT-специалистов, специальные занятия и сессии — все это часть программы летнего IT-лагеря в городском округе Серпухов. В финальном этапе интенсива приняли участие 160 студентов и выпускников профильных вузов, которые приехали в Подмосковье со всей России.

Финальный этап продолжится пять дней. За это время участники получат дополнительные знания и уникальный опыт для выхода на новый уровень.

«Лагерь поможет мне получить необходимый опыт работы, который так нужен любому IT-специалисту, который так тяжело получить. На рынке очень большая конкуренция, собственно, за этим опытом я здесь», — поделился участник IT-лагеря Владислав Рождественский.

В Серпухов приехало большое количество специалистов по системному анализу, разработке, тестированию и прикладному администрированию, чтобы поделиться с начинающей свой путь в профильной сфере молодежью.

Заместитель генерального директора по персоналу Холдинга Т1 Екатерина Колесникова отметила, что работа с молодыми специалистами — это одна из стратегических задач компании.

«У нас есть целое направление. Оно называется „Т1.Дебют“, которое включает в себя много масштабных проектов, не только стандартные стажировки, которые есть у большинства компаний, но и хакатоны, всевозможные конкурсы. Для начинающих специалистов мы проводим ИТ-лагерь, а для более опытных — Открытые школы, где также фокусируемся именно на прикладных знаниях и навыках», — подчеркнула она.

Для того, чтобы попасть в летний лагерь, участники полтора месяца учились в онлайне, по итогам которого прошли специальное тестирование. Лучших пригласили на очный финальный этап. Все они получат сертификаты для стажировки, а более опытных сразу возьмут на работу.