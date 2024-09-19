Участник Чемпионата высоких технологий Убиенных: конкурсантам важно уметь обращаться с роботом
Участник Чемпионата высоких технологий Владимир Убиенных дал интервью сайту «ФедералПресс». В ходе беседы он рассказал, какие навыки необходимы желающим принять участие в соревновании.
По мнению конкурсанта, самым главным является желание. Немаловажно и умение обращаться с роботом.
«Понимать его стандарт, что в нем должно быть, как он работает, какие для него нужны программы», — пояснил Убиенных.
Главным преимуществом ЧВТ он назвал возможность воспользоваться новым оборудованием. Такая работа, считает участник, дает дополнительные перспективы.