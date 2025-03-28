Центральную кольцевую автодорогу обеспечат непрерывным покрытием LTE к концу года

Центральная кольцевая автодорога — крупнейшая магистраль Московской области. Ее общая длина — 336 километров, а проходит она через 13 городских округов Подмосковья. Чтобы участники движения могли пользоваться скоростным мобильным интернетом на всем ее протяжении, специалисты МТС установят на участках, где покрытие пока недостаточно, новое телеком-оборудование.

Количество базовых станций в стандарте LTE планируют увеличить на 17%, а площадь покрытия — на 16%. Средняя скорость соединения на всей трассе составит около 40 Мбит/с.

«Завершение работ позволит пользоваться интернет-сервисами миллионам наших клиентов как на всей самой дороге, так и в населенных пунктах вблизи нее, по высоким столичным стандартам», — подчеркнул директор по стратегии и развитию оператора в Московском регионе Дмитрий Поляков.

За прошлый год автомобилисты проехали по ЦКАД больше 80 миллионов раз.