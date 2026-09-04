Топливный экопроект зарегистрировали в национальном Реестре углеродных единиц

«Газпром нефть» зарегистрировала в национальном Реестре углеродных единиц топливный климатический проект. Об этом сообщил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков на Восточном экономическом форуме.

«Компания производит экологичное биотопливо из переработанного фритюрного масла и использует его на морском транспорте. Выпуск биотоплива позволит нам произвести более одного миллиона углеродных единиц и реализовать их на профильном рынке», — рассказал Дюков.

Рецептуру топлива разработали инженеры и специалисты Центра промышленных инноваций «Газпром нефти». В основе технологии — производство топливных компонентов из возобновляемого органического сырья, например, отработанного фритюрного масла и животных жиров.

Промышленное производство биотоплива на «Газпром нефти» начали в 2023 году. Им заправляют суда в портах на Балтике и Северном морском пути. Применение топлива позволяет существенно сократить выработку CO2 морским транспортом по сравнению традиционным судовым топливом.