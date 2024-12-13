The Game Awards 2024. В США объявили лучшие игры года

Церемония The Game Awards — 2024 — это главный праздник достижений игровой индустрии за прошедший год. Мероприятие, в рамках которого объявили лучшие игры уходящего года, прошло в США. Победителей по традиции выбрали профессиональные критики и пользователи со всего мира путем голосования.

«Лучшим экшеном» 2024 года становится Black Myth: Wukong. Игра, вдохновленная китайским романом «Путешествие на запад», завоевала любовь геймеров проработанным миром и комплексной боевой системой. Самой ожидаемой игрой года по версии TGA стала GTA 6.

Metaphor: ReFantazio стала «Лучшей RPG». Она же получила номинацию «Лучшее игровое повествование». Геймеры и критики отметили хорошую систему прокачки, интересный сюжет, заслуги сценария и тематизации Metaphor, а также литературные и визуальные отсылки к культуре итальянского Ренессанса.

«Лучшей стратегией» года стала Frostpunk 2.

Победитель в номинации «Лучшая игровая режиссура» — Astro Bot. Она же получила номинацию «Лучшая приключенческая экшен-игра» и стала «Игрой 2024 года». Разработчики заявили о ценности подхода «игрок превыше всего».