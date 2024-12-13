The Game Awards 2024. В США объявили лучшие игры года
В США прошла церемония награждения победителей The Game Awards 2024
Церемония The Game Awards — 2024 — это главный праздник достижений игровой индустрии за прошедший год. Мероприятие, в рамках которого объявили лучшие игры уходящего года, прошло в США. Победителей по традиции выбрали профессиональные критики и пользователи со всего мира путем голосования.
«Лучшим экшеном» 2024 года становится Black Myth: Wukong. Игра, вдохновленная китайским романом «Путешествие на запад», завоевала любовь геймеров проработанным миром и комплексной боевой системой. Самой ожидаемой игрой года по версии TGA стала GTA 6.
Metaphor: ReFantazio стала «Лучшей RPG». Она же получила номинацию «Лучшее игровое повествование». Геймеры и критики отметили хорошую систему прокачки, интересный сюжет, заслуги сценария и тематизации Metaphor, а также литературные и визуальные отсылки к культуре итальянского Ренессанса.
«Лучшей стратегией» года стала Frostpunk 2.
Победитель в номинации «Лучшая игровая режиссура» — Astro Bot. Она же получила номинацию «Лучшая приключенческая экшен-игра» и стала «Игрой 2024 года». Разработчики заявили о ценности подхода «игрок превыше всего».
Анонсированные игры:
- Thick as Thieves;
- Rematch;
- Witcher 4;
- Elden Ring Nightreign;
- The Outer Worlds 2;
- Split Fiction;
- Borderlands 4;
- Steel Hunters;
- Intergalactic: The Heretic Prophet.
На фоне слухов об активной разработке «Ведьмака 4» можно ожидать краткого анонса игры или даже полноценного трейлера. В промо-трейлере The Game Awards засветилась GTA 6. Экс-сотрудник Apple Нима Зейгхами заявил, что Гейб Ньюэлл лично посетит церемонию награждения для анонса Half Life 3.
Российские цифровые площадки могут обязать информировать геймеров о содержании видеоигр, а издателей — идентифицировать пользователей с помощью номера телефона или через портал «Госуслуги».
Инициативу разработала группа сенаторов и депутатов.