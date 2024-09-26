Телеканал «Звезда»: российские военные проверили печки-невидимки, которые не выпускают дым

Российские военные протестировали на полигоне печки-невидимки, которые не выпускают дым. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда» .

Устройства, работающие на дизеле, смогут быстро сушить форму, спальники и постельное белье. Их преимущество заключается в том, что они, в отличие от деревянных печей, греют без дыма.

БПЛА с тепловизором в ночное время просто не сможет заметить выхлоп, рассказал журналистам электрик с позывным Дровосек.