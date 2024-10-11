Телеканал «Звезда»: операторы БПЛА рассказали, что «Орлан-10» может вести разведку за сотню километров

Российские операторы БПЛА рассказали, что беспилотники семейства «Орлан» могут подниматься на высоту до пяти километров и вести разведку за сотню километров. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Внутри установки есть HD-камера с высоким разрешением. Командир расчета БПЛА с позывным Джэс рассказал журналистам, что на «Орлан» можно также установить средства радиоэлектронной разведки, чтобы глушить сотовую связь или отслеживать местоположение абонентов.
Перед запуском летательного аппарата в воздух военные устанавливают катапульту, с помощью которой и производится запуск.
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