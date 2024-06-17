Телеканал «Звезда»: инженеры продемонстрировали особенности новой партии сверхзвуковых Су-34

Российские инженеры продемонстрировали особенности новой партии сверхзвуковых самолетов Су-34, которые собирались на Новосибирском авиазаводе имени Чкалова. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

По словам конструкторов, в отличие от предшественника Су-24, «тридцать четвертый» оснащен дополнительным топливным баком в крыле и жаропрочным листом с титановым покрытием, который защищает крыло от перегрева и обгорания.

Перед тем, как передать машины заказчику, экипаж проведет серию испытательных полетов.

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