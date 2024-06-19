Telegram запустил платный сервис знакомств для мужчин

Telegram запустил сервис для знакомств TON Dating с платной подпиской. Ее можно оплачивать новой внутренней валютой мессенджера — «звездами» (Telegram Stars), сообщила команда в Telegram-канале мини-приложения.

«TON Dating запущен», — указали в сообщении.

Чтобы начать использовать сервис, нужно пройти регистрацию через Telegram-бота, указав свое имя, дату рождения и прикрепив три фотографии.

По данным портала «Код Дурова», для женщин подписка бесплатная, а вот мужчинам придется раскошелится. Оплатить подписку можно с помощью криптокошелька или внутренней валютой. Стоимость одного месяца составляет 2500 «звезд» или 5700 рублей.

В апреле в Telegram запустили программу монетизации, которая позволяет авторам публичных каналов с аудиторией более 1000 подписчиков, получать 50% от рекламы.