TelecomDaily: сети 5G от МТС выдали максимальную скорость загрузки до 1,5 Гбит/с

Специалисты информационно-аналитического агентства TelecomDaily провели исследование максимальных скоростей мобильного интернета в пяти городах-миллионниках России, где уже доступны сети 5G, — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске и Уфе

Измерения проводили в сетях мобильных операторов большой четверки, учитывая максимальные скорости независимо от технологии сети — 5G и LTE.

«В Москве технология 5G зарегистрирована в сетях всех четырех операторов и наибольшая максимальная скорость загрузки данных достигнута в МТС — 1,16 гигабит в секунду. У „Мегафона“ этот показатель составил 577,1 мегабит в секунду, у „Билайна“ — 489,5 мегабит в секунду, у Т2 — 292,4 мегабит в секунду», — отметили в агентстве.

Наиболее высокую максимальную скорость загрузки зафиксировали в Уфе, причем в этом городе 5G зарегистрирована только у МТС — 1,49 гигабит в секунду.

Максимальная скорость загрузки по всем четырем операторам в Москве в среднем составила 629,2 мегабит в секунду, а выгрузки данных в сеть — 115,4 мегабит в секунду.