Технопарки Нижнего Новгорода и Екатеринбурга заключили договор о сотрудничестве

Технопарк «Анкудиновка» Нижнего Новгорода и Уральский университетский комплекс (технопарк «Университетский») подписали договор о сотрудничестве в рамках выставки «Иннопром-2024». Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Организации планируют осуществлять совместную реализацию научных проектов в области инноваций и создавать условия для трансфера технологий.

По словам директора управляющей компании технопарка «Анкудиновка» Тимура Радаева, экосистема технопарка «Университетский» должна дать нижегородскому технопарку новые возможности. Он также добавил, что такое сотрудничество простимулирует разработку новой высокотехнологичной продукции.

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