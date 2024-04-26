Технологии безопасности в интернете и обучение работе с ними обсудили в Общественной палате | 360°

Технологии 26 апреля 2024, 09:00 Технологии безопасности в интернете и обучение работе с ними обсудили в Общественной палате Телеканал «360»

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Повышение цифровой грамотности россиян через образовательные проекты обсудили участники прошедшего в Общественной палате России круглого стола. Все они отметили, что защитить себя при онлайн-общении возможно, если к современным системам безопасности добавить грамотное поведение пользователей.

Для этого в России действуют специальные образовательные проекты, в числе которых «Цифровой ликбез» от от АНО «Цифровая экономика». В этом году в проект вошел и «Авито». Представители компании поделились своим опытом по защите сделок.

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Директор по доверию и безопасности площадки Наталья Юматова рассказала, что за последний год ее команда запустила новые инструменты безопасности и значительно расширила число инструментов верификации (проверки подлинности профиля).

«Мы запустили много интересных продуктов и помогаем нашим пользователям безопасно совершать сделки и делать свой выбор в пользу надежных продавцов на нашей площадке. Помимо того, что мы развиваем текущие продукты, такие как рейтинги и отзывы, мы значительно продвинулась в области верификации», — пояснила она.

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Компании внедряют системы антифрода, которые оценивают поведение пользователей и повышают прозрачность общения в Сети.

«Хорошо, что сейчас появились такие системы, как ID, верификация. Но, конечно, нужно следовать правилам площадки: не уходить из защищенного контура, если ты совершаешь какую-то сделку, использовать безопасные сервисы, безопасные способы доставки», — заявила руководитель проекта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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По ее словам, это общие правила, которые помогут пользователям защититься от злоумышленников.

Подготовленные при участии «Авито» ролики в рамках проекта «Цифровой ликбез» в мае покажут российским школьникам. Повышение цифровой грамотности должно начинаться с самого детства.