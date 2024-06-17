Техноэксперт Биржевой рассказал, что падение заряда ноутбука до 0% может повредить батарею
Чтобы продлить жизнь ноутбуку, не стоит допускать, чтобы он разряжался до 0%. Об этом Life рассказал техноэксперт сервиса аренды пауэрбанков «Бери заряд!» Сергей Биржевой.
Он посоветовал также держать ноутбук при оптимальной комнатной температуре, избегая очень жарких или очень холодных мест. Кроме того, никогда не стоит брать гаджет за экран.
Наконец, лучше держать компьютер подальше от воды и чашек с напитками. Кроме того, стоит бережнее относиться к корпусу и не хлопать крышкой.
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