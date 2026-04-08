Техноблогер Корнейчук усомнился в способности Apple превзойти конкурентов в разработке складного смартфона

Если Apple не сможет предложить техническое превосходство над китайскими производителями в сегменте складных смартфонов, то даже самые преданные поклонники бренда предпочтут купить обычный iPhone, а не новинку. Такое мнение высказал ведущий YouTube-канала Pro Hi-Tech Илья Корнейчук в беседе с ИА НСН .

Компания столкнулась с серьезными трудностями на этапе инженерного тестирования своего первого складного устройства, что ставит под угрозу сроки его выхода на рынок.

«Складной телефон имеет большое количество компромиссов. На экране есть пленка, без которой устройство не работает. Пользователи начинают отдирать эту пленку, а дорогущий экран сразу сломан. Если бы появился складной айфон, мне бы хотелось, чтобы не было видно этой пленки», — отметил блогер.

Специалист усомнился в способности Apple превзойти конкурентов, так как на сегодняшний день технология одна, и обойти ее ограничения крайне сложно.