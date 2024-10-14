Техэксперт Заречнев рассказал, что облачные сервисы помогут в синхронизации данных между устройствами

О том, как синхронизировать файлы между устройствами на разных операционных системах, рассказал «Известиям» операционный директор сервиса «Павербанки МТС Юрент» Егор Заречнев.
Наиболее простой способ — это облачные технологии. Многие современные платформы предлагают возможность хранения данных в облаке, что упрощает их синхронизацию между разными устройствами. Среди таких сервисов можно выделить Google Drive, Dropbox, OneDrive и iCloud.
Чтобы воспользоваться этими сервисами, нужно создать аккаунт и установить необходимые приложения на всех устройствах. После этого файлы будут автоматически синхронизироваться, когда устройство подключено к интернету.
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