Техэксперт Биржевой предупредил, что даже мелкая грязь ухудшает производительность компьютера

Когда компьютер начинает «глючить», это не всегда сигнал к замене устройства. Есть меры, которые могут помочь оптимизировать работу техники, рассказал «Газете.Ru» техноэксперт сервиса «Бери заряд!» Сергей Биржевой.

Некоторые программы и браузерные расширения могут заметно замедлить работу компьютера. Рекомендуется удалить приложения, которые не использовались длительное время, а также отключить ненужные расширения — это поможет ускорить работоспособность как браузера, так и системы в целом.

Со временем внутренняя часть компьютера может запылиться. Даже незначительное количество грязи затрудняет охлаждение и может привести к перегреву компонентов, что негативно сказывается на производительности. Можно использовать баллончик со сжатым воздухом для чистки вентиляционных отверстий.

Также часто программы работают некорректно из-за накопленных ошибок, ненужных файлов или повреждений. В таких случаях переустановка операционной системы может вернуть компьютеру прежнюю скорость. Важно не забыть создать резервную копию всех важных файлов, подытожил эксперт.