Появление игры «Остров 360» на Roblox — правильное своевременное решение, заявил блогер и дизайнер Артемий Лебедев на полях Петербургского международного экономического форума. По его мнению, сейчас платформа очень популярна, а значит, самое время аккумулировать аудиторию на ее просторах.

«Сейчас все что-то будут делать в Roblox или Minecraft. Дети на это подсели, им по кайфу. Простой формат, эмоции, несложный сюжет — дети на этом языке все воспринимают», — заявил Лебедев.

Правда, ничто не вечно, подчеркнул дизайнер. Следовательно, и популярность Roblox, которая сейчас на высочайшем уровне, со временем сойдет на нет — и нужно будет искать новые варианты взаимодействия.

«Это еще один формат, который сейчас понятен. Какое-то количество лет он будет востребован, а потом перейдет во что-то еще. Так что это нормальная хорошая работа, ничего не добавить», — заключил он.

Узнать подробности об «Острове 360» можно на специальной странице игры. Обязательно посмотрите — там просто и весело.