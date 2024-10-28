Свердловская область стала десятым регионом РФ по темпам научно-технического прогресса за 2023 год

РИА «Новости» опубликовало рейтинг российских регионов по темпам роста научно-технического прогресса за 2023 год. Десятое место заняла Свердловская область, сообщило Ura.ru .

Лидерами списка также стали Москва, Петербург, Нижегородская область, Подмосковье, Татарстан, Самарская область, Пермский край, Тульская и Ульяновская области.

На первые три субъекта приходится порядка 36% общероссийского объема отгруженных инновационных товаров, работ, услуг по итогам указанного периода. На всю десятку — 62% объема.

На последних строчках списка расположились Чеченская Республика, ЕАО и Ингушетия. В этих регионах отсутствуют передовые производства.