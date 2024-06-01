Столичный проект занял первое место в международной премии рекламы и маркетинга

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Фото: Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Проект «Москва производит не только впечатление» получил международные премии в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Программа заняла первое место в международной премии рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury в номинации «Брендированный контент в наружной рекламе» и второе — в номинации «Лучшая стратегия некоммерческой организации».

Министр рассказал, что в столице работают 4200 заводов, на которых трудятся более 725 тысяч человек.

«Проект „Москва производит не только впечатление“ призван популяризировать столичную промышленность. Он был создан для формирования положительного имиджа производств, дополнительного интереса у жителей города к ним и поддержки благоприятного инвестиционного климата», — отметил Овчинский.

Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы
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Основная цель информационной кампании — изменить стереотипы о российской столице, показать ее производственную мощь в том числе в вопросах импортозамещения на фоне ухода западных компаний из России. Около 1,8 миллиона человек посетили сайт investmoscow.ru, который освещал проведение конкурса.

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