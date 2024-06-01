Столичный проект занял первое место в международной премии рекламы и маркетинга

Проект «Москва производит не только впечатление» получил международные премии в сфере рекламы и маркетинговых коммуникаций. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Программа заняла первое место в международной премии рекламы и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury в номинации «Брендированный контент в наружной рекламе» и второе — в номинации «Лучшая стратегия некоммерческой организации».

Министр рассказал, что в столице работают 4200 заводов, на которых трудятся более 725 тысяч человек.

«Проект „Москва производит не только впечатление“ призван популяризировать столичную промышленность. Он был создан для формирования положительного имиджа производств, дополнительного интереса у жителей города к ним и поддержки благоприятного инвестиционного климата», — отметил Овчинский.