Столичные власти рассказали, как промышленники развивают ядерную медицину

В столице стали появляться изделия местного производства, помогающие автоматизировать производство и дозирование важнейших фармпрепаратов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

По его словам, благодаря этому компании могут больше вкладывать в развитие производственных площадок и расширение ассортимента, а также сокращать издержки.

«Мы работаем над совершенствованием институтов помощи промышленникам города — сейчас им доступно свыше 20 системных мер поддержки. Причем компании могут воспользоваться сразу несколькими инструментами», — подчеркнул он.

Он напомнил, что столичным промышленникам доступны более 20 системных мер поддержки.

Например, производитель «НТЦ Амплитуда» выпустил на рынок первый отечественный кассетный модуль синтеза «Флорина», предназначенный для автоматизированного производства радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП), а также устройство «Герон» для их полуавтоматической фасовки.

Радиофармпрепараты применяют в медицине для диагностики и терапии многих заболеваний, в частности онкологических.

Новый модуль позволит производить препараты с помощью стерильных одноразовых кассет, исключив микробное заражение. Затем их автоматически передадут в фасовочное устройство, которое само разбавит препарат до нужной концентрации и закупорит его. Благодаря таким мерам сократится время на фасовку, сведется к минимуму риск утечки радиоактивных веществ, а доступность радионуклидной терапии и диагностики значительно вырастет.

Новые устройства и программное обеспечение имеют функционал и характеристики, сравнимые с лучшими мировыми аналогами. Таким образом, технологический суверенитет в фармакологической отрасли повышается.