Столичные власти рассказали, как промышленники развивают ядерную медицину
В столице стали появляться изделия местного производства, помогающие автоматизировать производство и дозирование важнейших фармпрепаратов. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он напомнил, что столичным промышленникам доступны более 20 системных мер поддержки.
«Мы работаем над совершенствованием институтов помощи промышленникам города — сейчас им доступно свыше 20 системных мер поддержки. Причем компании могут воспользоваться сразу несколькими инструментами», — подчеркнул он.
По его словам, благодаря этому компании могут больше вкладывать в развитие производственных площадок и расширение ассортимента, а также сокращать издержки.
Например, производитель «НТЦ Амплитуда» выпустил на рынок первый отечественный кассетный модуль синтеза «Флорина», предназначенный для автоматизированного производства радиофармацевтических лекарственных препаратов (РФЛП), а также устройство «Герон» для их полуавтоматической фасовки.
Радиофармпрепараты применяют в медицине для диагностики и терапии многих заболеваний, в частности онкологических.
Новый модуль позволит производить препараты с помощью стерильных одноразовых кассет, исключив микробное заражение. Затем их автоматически передадут в фасовочное устройство, которое само разбавит препарат до нужной концентрации и закупорит его. Благодаря таким мерам сократится время на фасовку, сведется к минимуму риск утечки радиоактивных веществ, а доступность радионуклидной терапии и диагностики значительно вырастет.
Новые устройства и программное обеспечение имеют функционал и характеристики, сравнимые с лучшими мировыми аналогами. Таким образом, технологический суверенитет в фармакологической отрасли повышается.