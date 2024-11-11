Столичные компании представят инновационные разработки на форуме аддитивных технологий

Масштабный лидер-форум, посвященный 3D-печати и аддитивным технологиям, состоится в музее «Атом» на ВДНХ 12–13 ноября. На нем 12 столичных компаний и 12 предприятий из других регионов представят более 150 образцов инновационных оборудования и продукции. Об этом сообщил руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Анатолий Гарбузов.

«У московских промышленников высокая компетенция в этой сфере — компании активно используют 3D-печать в технологических процессах, разрабатывают и выпускают специализированное оборудование», — рассказал он.

Кроме того, инженерам, проходящим обучение в Московской технической школе, доступны 16 курсов по трехмерной печати.

Одним из участников выставки станет Росатом, который представит собственный 3D-принтер и разработки для ядерных реакторов.

«Решены задачи по обеспечению аддитивного производства Росатома собственными разработками, и во всех устройствах устанавливается отечественное программное обеспечение», — подчеркнул директор бизнес-направления госкорпорации Илья Кавелашвили.