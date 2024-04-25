Стали известны сроки запуска первого энергоблока Курской АЭС-2 | 360°

Технологии 25 апреля 2024, 11:27 Стали известны сроки запуска первого энергоблока Курской АЭС-2 Росатом запустит первый энергоблок Курской АЭС-2 в 2024 году РИА «Новости»

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Физический запуск первого энергоблока Курской АЭС-2 проведут в 2024 году. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил об этом на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Его процитировало правительство России.

Перед Росатомом поставили задачу к 2040-м годам нарастить долю в электробалансе страны с 20% до 25%, напомнил он. Алексей Лихачев сообщил, что для этого запустят несколько строек, в том числе Ленинградской АЭС и малой станции в Якутии, а также запустят первый энергоблок Курской АЭС-2.

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«И физпуск Курской АЭС — это первый вклад в движение в сторону 25%», — сказал он.

В прошлом году, по словам Алексея Лихачева, госкорпорация вышла на рекордные показатели работы. Общая выручка без учета гособоронзаказа превысила 2,64 триллиона рублей, а ее среднегодовой рост за последние три года составил около 34%. Производительность труда увеличили на 17%, зарплаты в отрасли — на 13%. Глава Росатома сообщил, что объем перевозок по Северному морскому пути достиг более 36 миллионов тонн.

О строительстве Курской АЭС-2 объявили в ноябре 2013 года. Предприятие заместит два энергоблока Курской АЭС. Некоторые системы для строящейся станции произведут в Москве.