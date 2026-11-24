Премию потребительского доверия «Бренд года „За рулем“» вручают с 2023 года. С 2026 года лучших выбирают в 12 номинациях. Победителей в различных классах определяет народное жюри — то есть сами читатели. Участниками голосования в этом году стали 240 тысяч человек.

По словам гендиректора «Газпромнефть-СМ» Сергея Стародубцева, у победы в конкурсе, где моторные масла выбирают сами автовладельцы, — особая ценность.

«Это не просто признание качества нашего продукта, это знак доверия со стороны автомобилистов, которые ежедневно делают выбор на практике. Именно мнение потребителей — самая объективная оценка нашей работы, главный стимул двигаться вперед и задавать высокие стандарты качества. Эта победа принадлежит не только команде „Газпромнефть-СМ“, но и всем, кто нам доверяет», — подчеркнул он.

Как отметила старший директор по работе с клиентами РОМИРа, ведущего независимого исследовательского холдинга России и Евразийского региона, Людмила Фукова, со своей стороны агентство обеспечивает прозрачность и беспристрастность процедуры отбора и голосования.

«Мы опираемся на данные о реальном потребительском поведении и используем исследовательские инструменты, которые позволяют максимально объективно определить лидеров», — поделилась она.

Напомним, ранее специалисты проверили масло G-Energy на эффективность в столичном таксопарке.