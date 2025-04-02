Стали известны четыре опаснейшие ошибки тех, кто находит чужие банковские карты

RT: нельзя оплачивать покупки найденной картой или передавать ее кому-либо

Люди, находящие на улице банковские карты, часто совершают ошибки, которые могут повлечь за собой уголовную ответственность. Как не попасть в неприятности, рассказал телеканалу RT замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

Во-первых, по его словам, ни в коем случае нельзя оплачивать что-либо такими картами и вообще что-либо самому делать с ними — это уголовная статья.

«Даже попытка узнать в банкомате баланс уже может считаться попыткой неправомерного доступа к банковской тайне», — предупредил Пермяков.

Специалист также подчеркнул, что нельзя передавать карту каким-либо третьим лицам и публиковать ее фото в пабликах типа «потеряно-найдено», потому что мошенникам иногда достаточно информации с лицевой стороны, чтобы похитить деньги.

Если вы нашли карту, Пермяков посоветовал сразу же позвонить в банк, который выпустил ее — лучше на официальный номер, указанный на сайте, — и сообщить о находке. Второй вариант — обратиться в полицию.

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