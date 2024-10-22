Стала известна вероятная причина разрушения спутника Intelsat

Европейский спутник связи Intelsat 33e с высокой долей вероятности мог разрушиться из-за взрыва топливных компонентов. Об этом в интервью ТАСС заявил ведущий научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.

«То, что он так разрушился, это неприятное событие. Скорее всего, взорвалось топливо», — сказал он.

Эйсмонт добавил, что Intelsat 33e построили на базе спутниковой платформы Boeing 702MP. Она оборудована двухкомпонентными химическими двигателями, в которых могли использовать токсичную пару из несимметричного диметилгидразина (гептила) и азотного тетраоксида. По его словам, в этом случае взрыв мог оказаться достаточно сильным.

Ученый отметил, что в настоящее время обломки спутника уже каталогизировали, поэтому траекторию их движения можно предсказать. Космическим аппаратам просто придется уклоняться от столкновений с каким-либо из фрагментов.

Ранее в Роскосмосе заявили, что специалисты госкорпорации зафиксировали и отслеживают более 80 обломков телекоммуникационного спутника Intelsat 33e, которые являются потенциальной угрозой для всех аппаратов на геостационарной орбите.