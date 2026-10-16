Стал известен лидер по скорости скачивания в московском метро

Эксперты агентства TelecomDaily выяснили, у какого оператора лучшая скорость скачивания на загруженных станциях московского метро. По данным аналитиков, средняя скорость у пользователей «МегаФона» составляет 194,4 мегабит в секунду, что на 4% выше показателя ближайшего конкурента.

По словам директора по региональному развитию «МегаФона» Михаила Прахова, метро в Москве — одна из наиболее сложных площадок с точки зрения радиопланирования.

«На ограниченной площади одновременно находятся тысячи абонентов, при этом нагрузка на сеть постоянно меняется из-за интенсивного движения пассажиров. Чтобы обеспечивать высокую скорость передачи данных, мы регулярно модернизируем оборудование, увеличиваем емкость сети. Благодаря этому пассажиры метро смогут всегда оставаться на связи», — отметил он.

Эксперты провели измерения на 24 станциях столичного метро, включая «Комсомольскую», «Киевскую» и «Китай-город». Исследование охватило маршрут пассажиров на конкретной станции — от наземных входов и вестибюлей до эскалаторов, платформ и зон посадки в поезда. Пассажиропоток на станциях составляет от 83 до 207 тысяч человек в сутки.

По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, скорость мобильного интернета в столичном метро с 2011 года выросла более чем в 40 раз.

«Совместно с мобильными операторами мы делаем все, чтобы пассажирам метрополитена был доступен высокоскоростной интернет и качественная голосовая связь на всех платформах, переходах, в туннелях и на эскалаторах», — добавил он.