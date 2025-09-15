Среднемесячный интернет-трафик на Троицкой линии метро за год вырос вдвое

Среднемесячный объем передаваемых данных на Троицкой линии московского метро к лету этого года вырос вдвое по сравнению с первыми месяцами ее работы. Об этом свидетельствует исследование, проведенное компанией МТС.

Линия начала работу 7 сентября прошлого года, а в декабре открылась ее вторая очередь, после чего потребление трафика на ней выросло на треть. Пик нагрузки на сеть связи пришелся на март, когда абоненты МТС скачали в пути свыше 32 терабайт. В минувшие выходные открылась третья очередь — до станции «ЗИЛ», — благодаря чему, как ожидается, потребление еще возрастет.

Активнее всего пассажиры генерировали трафик на станциях «Университет Дружбы народов» и «Новаторская». На обеих ежемесячный объем передачи данных превысил 10 терабайт.

Чтобы обеспечить пассажиров бесперебойной связью, в тоннелях используют специальные высокочастотные кабели, а на станциях — многодиапазонное оборудование. Это позволяет обеспечить скорость доступа в интернет до 300 Мбит/с.