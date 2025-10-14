«Сравни»: каждый седьмой россиянин использует ИИ-помощников в банковских приложениях

Каждый седьмой россиянин активно использует ИИ-помощников в банковских приложениях. Однако 4% пользователей остались разочарованы такими помощниками, согласно исследованию финансового маркетплейса «Сравни», результаты которого имеются у «Газеты.Ru».

Так, 32% респондентов знают о существовании ИИ-помощников, но еще не пробовали их использовать. Более половины опрошенных (51%) впервые услышали об этих технологиях в ходе исследования.

Еще 44% участников опроса пользуются мобильным банком постоянно, считая его основным инструментом управления финансами. Еще 12% обращаются к нему регулярно, в то время как 18% заявили, что никогда не используют банковские приложения на смартфоне.

Представители пресс-службы маркетплейса отметили: «Результаты исследования показывают, что российский потребитель финансовых услуг находится на переходном этапе. Базовые цифровые инструменты уже освоены гражданами и стали привычными, но для широкого принятия инновационных решений требуется время и образовательные усилия со стороны рынка».